Vaccino anti-Covid | a Messina si somministra con le siringhe senza ago

(Di sabato 31 luglio 2021)è la prima città in Europa che userà il nuovo metodo a getto d'aria perre il. Questa tecnologia, già utilizzata in altri Paesi, consiste in un getto d'aria “sparato” ad alta velocità che sostituisce l'ago, quindi la consueta puntura, e garsce un totale assorbimento delper via intramuscolare. Si utilizza, al posto della siringa con ago, il dispositivo chiamato nozzle: una siringaago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio ilattraverso un microforo che proietta ...

È la prima città in Europa a utilizzare gli iniettori ad aria: ecco come funziona questa nuova tecnica che permette di superare la paura dell'ago ...E' arrivata la SIRINGA senza AGO ANTI-COVIDHai la paura dell'AGO? Nessun problema. E' arrivata la SIRINGA anti-coronavirus senza AGO. Messina è la prima città in Europa che userà l'innovativo metodo p ...