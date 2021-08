UTA Arad-Steaua domenica 1° agosto | ore 21 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 luglio 2021) Terzo turno per la Liga I romena e loBucarest proverà a scrollarsi di dosso la delusione per l’eliminazione in Conference league battendo in trasferta l’UTA. Prima vittoria stagionale della squadra di Balint, sul terreno dell’Arges Pitesti. Una partita decisa dal gol di tacco di Dangubic dopo appena quattro minuti, e da una serie di interventi InfoBetting: Scommesse Sportive e