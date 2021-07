(Di sabato 31 luglio 2021) Terzo turno per la Liga I romena e loBucarest proverà a scrollarsi di dosso la delusione per l’eliminazione in Conference league battendo in trasferta l’UTA. Prima vittoria stagionale della squadra di Balint, sul terreno dell’Arges Pitesti. Una partita decisa dal gol di tacco di Dangubic dopo appena quattro minuti, e da una serie di interventi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : UTA Arad-Steaua (domenica 1° agosto, ore 21): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : UTA Arad

Infobetting

A Sassuolo, il centrocampista non si è mai realmente ambientato: arrivato a febbraio 2020 dall'per 15 mila euro, Mitrov ha giocato 5 partite in Under 18 (di cui due quest'anno da fuoriquota) ...Giornata 21:15 Portimonense SC - Académica de Coimbra Romania > Liga 1 2021/2022 17:30 Arge Piteti -20:30 CS Mioveni - Rapid Bucureti Russia > Premier Liga 2021/2022 19:00 FK Rostov - ...E’ durata appena un anno e mezzo l’avventura in Italia di Zoran Mitrov, centrocampista offensivo classe 2002: il Sassuolo lo ha infatti ceduto a titolo definitivo al Ripensia Timisoara, squadra di Lig ...Guarda Campionato rumeno event: UTA Arad - FC Viitorul Constanta live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.