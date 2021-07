Uscita Huawei P50 in Italia ostacolata per almeno due limiti (Di sabato 31 luglio 2021) Assisteremo mai all’Uscita Huawei P50 in Italia? Non è un mistero che la presentazione della nuova serie top di gamma del produttore cinese sia passata un po’ in sordina lo scorso 29 luglio. Complice il fatto che la presentazione delle ammiraglie sia stata solo asiatica, l’interesse per gli smartphone non è stato alle stelle. Peccato davvero, visto l’hardware all’avanguardia dei due modelli proposti (P50 standard e Pro). A questo clima di scarso appeal si aggiunge il fatto che difficilmente i telefoni saranno venduti dalle nostre parti, almeno prima della fine dell’estate. Come mai l’Uscita ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Assisteremo mai all’P50 in? Non è un mistero che la presentazione della nuova serie top di gamma del produttore cinese sia passata un po’ in sordina lo scorso 29 luglio. Complice il fatto che la presentazione delle ammiraglie sia stata solo asiatica, l’interesse per gli smartphone non è stato alle stelle. Peccato davvero, visto l’hardware all’avanguardia dei due modelli proposti (P50 standard e Pro). A questo clima di scarso appeal si aggiunge il fatto che difficilmente i telefoni saranno venduti dalle nostre parti,prima della fine dell’estate. Come mai l’...

