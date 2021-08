Usain Bolt | le piste con i led e la tecnologia messa sotto alle scarpe

(Di sabato 31 luglio 2021) Le calzature indossate dai velocisti sembrano quelle che possiamo comprare in negozio, ma hanno un trucco che serve agli atleti per avere più spinta

Marcell Jacobs,'rosica': 'Non facciamo paragoni...' . Quando un follower su Instagram ha postato vecchie immagini delle sue imprese olimpichedeve aver visto tutto rosso. Quello voleva ...'Nel 2008 ero al mare e guardavo le olimpiadi in tv, facevo atletica non a livello professionistico, quindi potrei descrivere ogni gara dia memoria perché le ho viste milioni di volte, lo ...A renderlo ricco non sarà certo il premio di 180mila euro lordi, tassati al 42%, che gli darà il Coni, ma tutto quello che ruota attorno alla sua impresa ...Lunedì, 2 agosto 2021 Home > aiTv > Tokyo 2020, la gioia di Jacobs: "Guardavo Bolt in tv, è un sogno" Milano, 2 ago. (askanews) - "Il mio obiettivo reale era entrare in finale e correre più velocement ...