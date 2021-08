Usain Bolt, le piste con i led e la tecnologia messa sotto alle scarpe (Di sabato 31 luglio 2021) Le calzature indossate dai velocisti sembrano quelle che possiamo comprare in negozio, ma hanno un trucco che serve agli atleti per avere più spinta Leggi su repubblica (Di sabato 31 luglio 2021) Le calzature indossate dai velocisti sembrano quelle che possiamo comprare in negozio, ma hanno un trucco che serve agli atleti per avere più spinta

Advertising

fattoquotidiano : L'UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO È UN ITALIANO Marcell Lamont #Jacobs è l'erede di Usain Bolt: vince la finale in 9'80… - Eurosport_IT : Da 'Crazy Long Jumper' a uomo più veloce del mondo: come Marcell Jacobs ha raccolto il trono di Usain Bolt ???????… - AndreaB25170555 : @UtherPe1 @SerenaBellavita I 100 m è sempre stata roba per marziani come Carl Lewis, Justin Gatlin o Usain Bolt. Im… - vatuttobene58 : RT @robydesantis: Così rende di più: 1984 Carl Lewis ???? 1988 Carl Lewis ???? 1992 Linford Christie ???? 1996 Donovan Bailey???? 2000 Maurice Gre… - FabioLaGrua : RT @robydesantis: Così rende di più: 1984 Carl Lewis ???? 1988 Carl Lewis ???? 1992 Linford Christie ???? 1996 Donovan Bailey???? 2000 Maurice Gre… -