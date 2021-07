Usa | il Congresso non proroga la moratoria sugli sfratti | 3 | 6 milioni di persone rischiano di rimanere senza casa

Advertising

Milioni di famiglie americane sono minacciate di sfratto : a dirlo è il Cbpp, un istituto di ricerca indipendente, nel giorno in cui il presidente, Joe Biden, ha lanciato un appello alaffinché sia rinnovata la moratoria sugli sfratti. Per il Cbpp sarebbero oltre 10 milioni le persone che sono in ritardo con il pagamento del canone ...AGI - Appello del presidenteJoe Biden per scongiurare l'emergenza sfratti, dopo che ilnon è ancora riuscito a rinnovare il blocco. 'Dato che la scadenza della moratoria sugli sfratti si avvicina domani, invito ...Non si è trovato l’accordo al Congresso americano, così, da sabato, più di 3,6 milioni di persone in tutto il Paese rischiano di rimanere senza casa. Scade infatti tra una settimana la moratoria nazio ...Il +2,7% del 2 trimestre ha monopolizzato i titoli dei giornali. Ma quanto sta accadendo in queste ore negli Usa dovrebbe invitare alla cautela. E il risiko bancario svela una fiera delle criticità ...