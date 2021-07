Una vita anticipazioni prima serata: Camino e Ildefonso si sposeranno? (Di sabato 31 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi, sabato 31 luglio 2021 in prima serata? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che vedremo questa sera. In onda su Rete 4 la seconda parte dell’episodio 1218 di Acacias 38 e poi un episodio intero, il numero 1219. Come avrete visto, Mendez ha messo la pulce nell’orecchio a Felipe e gli ha fatto capire che Genoveva aveva un movente valido per uccidere Marcia e che non è quindi da escludere che sia stata lei a farlo…Intanto Bellita parla delle sue pene d’amore con le vicine… Ma vediamo quello che accadrà oggi in prime time su Rete ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda oggi, sabato 31 luglio 2021 in? Lo scopriamo come sempre con leche ci raccontano tutto quello che vedremo questa sera. In onda su Rete 4 la seconda parte dell’episodio 1218 di Acacias 38 e poi un episodio intero, il numero 1219. Come avrete visto, Mendez ha messo la pulce nell’orecchio a Felipe e gli ha fatto capire che Genoveva aveva un movente valido per uccidere Marcia e che non è quindi da escludere che sia stata lei a farlo…Intanto Bellita parla delle sue pene d’amore con le vicine… Ma vediamo quello che accadrà oggi in prime time su Rete ...

Azione_it : Finalmente approvata la norma che garantisce il diritto all'oblio. Da oggi una persona assolta non potrà essere mar… - daymelloreal : Attenzione ?? - fabfazio : Oggi è un giorno davvero molto triste. Conoscere Roberto Calasso è stato un regalo della vita. La sua scomparsa mi… - Davide70405052 : RT @BrunoIncazzato: Un viaggio molto lungo per una nuova vita???????????????? - Emmachampagne95 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3298977810??RAMONA,Buona, dolcissima, curiosa ed estremamente socievole, è sempre in attesa di una famig… -