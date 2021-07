Una Vita, anticipazioni oggi 31 luglio: Camino accetta di sposare Ildefonso (Di sabato 31 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 31 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo un confronto con Cinta, Camino decide a malincuore che accetterà la proposta di nozze di Ildefonso. Ma non è quello che davvero vorrebbe la Pasamar, ancora innamorata di Maite. Carmen rinuncia a fare da madrina a Moncho e suggerisce a Lolita di chiederlo a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021)“Una”, puntata del 312021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo un confronto con Cinta,decide a malincuore che accetterà la proposta di nozze di. Ma non è quello che davvero vorrebbe la Pasamar, ancora innamorata di Maite. Carmen rinuncia a fare da madrina a Moncho e suggerisce a Lolita di chiederlo a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Azione_it : Finalmente approvata la norma che garantisce il diritto all'oblio. Da oggi una persona assolta non potrà essere mar… - daymelloreal : Attenzione ?? - fabfazio : Oggi è un giorno davvero molto triste. Conoscere Roberto Calasso è stato un regalo della vita. La sua scomparsa mi… - liviopartiti : RT @EdizioniQiqajon: La #ricerca del Signore è chiamata a diventare #desiderio di Dio; il desiderio è segnato da una non pienezza, e si int… - Davide70405052 : RT @Terra_Pianeta: 'Ai ragazzi va detto studiate, mettetevi in gioco ... Soffrite' Forse a qualche politico è sfuggito il fatto che pagars… -