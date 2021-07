Una vita, anticipazioni dall'1 al 7 agosto: Mendez arresta Cesareo (Di sabato 31 luglio 2021) Le indagini sulla morte di Marcia porteranno ad una svolta incredibile nei prossimi episodi di Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dall'1 al 7 agosto, rivelano che il commissario Mendez arresterà Cesareo per l'omicidio della Sampaio. Nel frattempo, Felipe avrà sempre più sospetti su Genoveva, la quale gli chiederà di crederle o quanto minimo di fingere per il loro bambino. Intanto, Julio entrerà ufficialmente nella famiglia Dominguez dopo che Bellita e José si saranno riconciliati mentre i Palacios celebreranno il battesimo di Moncho. Infine, arriverà nel ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 31 luglio 2021) Le indagini sulla morte di Marcia porteranno ad una svolta incredibile nei prossimi episodi di Una. Lerelative alle puntate in onda'1 al 7, rivelano che il commissarioarresteràper l'omicidio della Sampaio. Nel frattempo, Felipe avrà sempre più sospetti su Genoveva, la quale gli chiederà di crederle o quanto minimo di fingere per il loro bambino. Intanto, Julio entrerà ufficialmente nella famiglia Dominguez dopo che Bellita e José si saranno riconciliati mentre i Palacios celebreranno il battesimo di Moncho. Infine, arriverà nel ...

