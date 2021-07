Una Vita, anticipazioni dal 2 al 7 agosto: Cesareo arrestato per la morte di Marcia (Di sabato 31 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 2 al 7 agosto 2021. Che cosa vedremo nei prossimi episodi della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? I sospetti per la morte della povera Marcia si sono concentrati su Genoveva. Ma la Salmeron fa ricadere la colpa su Cesareo e fa in modo che il guardiano sia portato in carcere. Felipe ormai dubita di ogni parola della moglie Genoveva. L’avvocato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021)settimanali “Una”, puntate dal 2 al 72021. Che cosa vedremo nei prossimi episodi della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? I sospetti per ladella poverasi sono concentrati su Genoveva. Ma la Salmeron fa ricadere la colpa sue fa in modo che il guardiano sia portato in carcere. Felipe ormai dubita di ogni parola della moglie Genoveva. L’avvocato Articolo completo: dal blog SoloDonna

