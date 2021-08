Una Vita, anticipazioni 2-7 agosto 2021: Mendez arresta Cesareo per l’assassinio di Marcia (Di sabato 31 luglio 2021) Cesareo e Mendez - Una Vita La cattiveria della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non risparmierà nemmeno Cesareo (Cesar Vea). Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, la borghese non esiterà infatti ad accusare il sorvegliante di Acacias della morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), motivo per cui insinuerà di fronte al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), ormai certo dell’innocenza dell’unico sospettato Santiago Becerra (Aleix Melè), che tra la brasiliana e Cesareo era in corso una sorta di “tresca ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 luglio 2021)- UnaLa cattiveria della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non risparmierà nemmeno(Cesar Vea). Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, la borghese non esiterà infatti ad accusare il sorvegliante di Acacias della morte diSampaio (Trisha Fernandez), motivo per cui insinuerà di fronte al commissario Aurelio(David Garcia Intriago), ormai certo dell’innocenza dell’unico sospettato Santiago Becerra (Aleix Melè), che tra la brasiliana eera in corso una sorta di “tresca ...

Advertising

chetempochefa : “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare… - M5S_Baroni : #NoDraghi #SURVIVORS2050 Nonostante i numerosi appelli di esponenti dell' #Antimafia, di Sergio Costa, di coloro c… - SimoPillon : Qualche democratico LGBT festeggia il coming out di Lucilla Boari augurandomi una freccia in fronte. E pensare che… - prdsskz : Non mi può suddere una cosa del genere nella vita reale? ?????? Vincere 140K lol Su uno ho 200k di monete, almeno flex… - spadix64 : @SteFruttolo In un pomeriggio scarso fatti una vasca in via Emilia, un lambrusco in piazza fontanesi, ascolta parla… -