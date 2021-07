Una tragedia che si unisce ad un’altra: la moglie incinta dell’autista morto a Capri perde il bambino (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scorso 22 luglio un terribile incidente accaduto a Capri ha sconvolto l’Italia intera; l’autista di un minibus, Emanuele Melillo, di soli 32 anni, ha perso la vita dopo che con il suo mezzo ha sfondato una ringhiera ed è precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande. Le parole del testimone Dei 28 feriti giunti in ospedale nessuno pare in pericolo di vita, e uno dei passeggeri ha raccontato la vicenda a La vita in diretta estate andata in onda il 26 luglio, portando la sua importante testimonianza su quanto avvenuto: Lo ricordo perfettamente, la ruota ha toccato il marciapiede. Io ho guardato l’autista istintivamente, lui ha tentato di portarsi ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scorso 22 luglio un terribile incidente accaduto aha sconvolto l’Italia intera; l’autista di un minibus, Emanuele Melillo, di soli 32 anni, ha perso la vita dopo che con il suo mezzo ha sfondato una ringhiera ed è precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande. Le parole del testimone Dei 28 feriti giunti in ospedale nessuno pare in pericolo di vita, e uno dei passeggeri ha raccontato la vicenda a La vita in diretta estate andata in onda il 26 luglio, portando la sua importante testimonianza su quanto avvenuto: Lo ricordo perfettamente, la ruota ha toccato il marciapiede. Io ho guardato l’autista istintivamente, lui ha tentato di portarsi ...

Advertising

carmelitadurso : Brucia ancora l’Italia… Bruciano la Sicilia, la Calabria, la Campania… Ancora persone evacuate, danni agli edifici… - graziano_delrio : La manifestazione no vax contro @matteoricci è un attacco grave. Per la violenza che evoca ma anche perché un sinda… - enpaonlus : Drammatica notte nell'Oristanese. Paesi minacciati dal fuoco e case evacuate - Diretta - LinkOristano… - egorapline : ora vado in piscina ciao reminder nessuno questa volta ha insultato il vostro idoletto vi abbiamo solo detto di non… - nuccia20 : RT @Sarita_Libre: MOTIVO 2: gli stessi bambini pensano che restare orfani o senza nonni prima dei 12 anni sia una tragedia immane. Se si pu… -