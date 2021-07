Una scuola dove gli alunni diventano attori del loro stesso processo di apprendimento e crescita. Lettera (Di sabato 31 luglio 2021) Inviata da Barbara Di Cesare - È terminato oggi il progetto “Incontri Estivi” del “Piano scuola Estate” a cura dell’I.C. Margherita Hack di Castellalto – Cellino e finanziato con fondi strutturali europei PON 2014 – 2020. Fondi pubblici investiti per la cura, il benessere e la promozione dei valori etici e civici nei bambini della scuola primaria e nei ragazzi della secondaria di primo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) Inviata da Barbara Di Cesare - È terminato oggi il progetto “Incontri Estivi” del “PianoEstate” a cura dell’I.C. Margherita Hack di Castellalto – Cellino e finanziato con fondi strutturali europei PON 2014 – 2020. Fondi pubblici investiti per la cura, il benessere e la promozione dei valori etici e civici nei bambini dellaprimaria e nei ragazzi della secondaria di primo grado. L'articolo .

Advertising

CottarelliCPI : Sileri dice che sarà difficile tornare alla scuola in presenza entro settembre. Difficile se non ci vacciniamo. Un… - ilfoglio_it : Nella periferia orientale di Napoli c’è un luogo dedicato alla cura, alla bellezza e al sogno. Una scuola abbandona… - repubblica : Mattarella: 'Il vaccino e' un dovere morale e civico, la pandemia non e' finita. La scuola regolare sia una priorit… - zazoomblog : Una scuola dove gli alunni diventano attori del loro stesso processo di apprendimento e crescita. Lettera -… - AssiElena : RT @Fiodor1976: il comitato #finestreaperte si merita ampiamente una candidatura ai prossimi premi nobel per la scienza. #31luglio #scuola -