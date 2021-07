Un ristorante italiano in California "vieta" l'ingresso ai vaccinati. Trovata pubblicitaria? (Di sabato 31 luglio 2021) Per poter mangiare in questo locale "si richiede la prova di non essere vaccinati". Questo il cartello affisso sulla porta di Basilico's Pasta e Vino, un ristorante italiano di Huntington Beach, in California.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) Per poter mangiare in questo locale "si richiede la prova di non essere". Questo il cartello affisso sulla porta di Basilico's Pasta e Vino, undi Huntington Beach, in....

Ultime Notizie dalla rete : ristorante italiano Un ristorante italiano in California vieta l'ingresso ai non vaccinati AGI - Per poter mangiare in questo locale 'si richiede la prova di non essere vaccinati'. Questo il cartello affisso sulla porta di Basilico's Pasta e Vino, un ristorante italiano di Huntington Beach, in California. L'avviso appare più che altro una trovata pubblicitaria ma il ristorante, spiega il Washington Post, non è nuovo ad azioni contro le misure di ...

