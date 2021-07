Un centrocampista dell’Arsenal è nel mirino della Fiorentina (Di sabato 31 luglio 2021) Ritiro finito per la Fiorentina. Ultimata la preparazione a Moena, la formazione viola si concentra sul mercato. Joe Barone e Pradè lavorano per rinforzare la rosa e sul tavolo ci sono vari nomi interessanti, uno di questi è Lucas Torreira. Torreira Fiorentina, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il nome nuovo uscito nelle ultime ore per il centrocampo viola è quello di Lucas Torreira. Prima di affondare il colpo però, la Fiorentina deve cedere alcuni esuberi a centrocampo, come Duncan o Amrabat che sembra non rientrare più nei piani della squadra ... Leggi su rompipallone (Di sabato 31 luglio 2021) Ritiro finito per la. Ultimata la preparazione a Moena, la formazione viola si concentra sul mercato. Joe Barone e Pradè lavorano per rinforzare la rosa e sul tavolo ci sono vari nomi interessanti, uno di questi è Lucas Torreira. Torreira, i dettaglitrattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il nome nuovo uscito nelle ultime ore per il centrocampo viola è quello di Lucas Torreira. Prima di affondare il colpo però, ladeve cedere alcuni esuberi a centrocampo, come Duncan o Amrabat che sembra non rientrare più nei pianisquadra ...

