Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 14:10 (Di sabato 31 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nell’ultimo bollettino i dati covid 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive in crescita rispetto alla giornata di giovedì 6 247000 i tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % brucia la Sicilia incendi da Palermo a Catania il caldo e le temperature hanno spinto le fiamme il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i piRomani diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate nelle zone Marinare di Catania sono state ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nell’ultimo bollettino i dati covid 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive in crescita rispetto alla giornata di giovedì 6 247000 i tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % brucia la Sicilia incendi da Palermo a Catania il caldo e le temperature hanno spinto le fiamme il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i pini diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate nelle zone Marinare di Catania sono state ...

