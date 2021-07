Ufficiale | Bari | arriva il rinnovo per Scavone

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilha blindato il centrocampista: il giocatore ha firmato ildi contratto con il club pugliese. Ecco il comunicato: “SSCrende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Manuelalla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2023. Dopo una stagione in prestito vissuta da protagonista in Serie B,ha sposato a pieno la politica societaria, tornando così per la terza volta in carriera a vestire il biancorosso: per lui già 41 presenze e 2 gol con la maglia dei ‘galletti’. ...

Commenta per primo Il Como batte un altro colpo: è ufficiale l'arrivo, in prestito, dal Torino , di Vittorio Parigini . Questo il comunicato dei ... Perugia, Bari, Cremonese e Ascoli.