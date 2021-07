Uccisa a 10 anni dall’auto di un’amica di famiglia, l’addio a Petra. L’ultimo gesto delle amiche (Di sabato 31 luglio 2021) Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente che ha coinvolto Petra Lucca: la bambina di 10 anni di Cesiomaggiore (Belluno) investita sabato scorso vicino casa non ce l’ha fatta. Le sue condizioni sono apparse subito gravi dopo il trasporto d’urgenza alla clinica pediatrica universitaria di Padova. I medici hanno dichiarato la morte celebrale. È stato il papà Carlo, infermiere al centro trasfusionale di Feltre, a dare la notizia. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: la bambina pare fosse scesa in strada, lungo la provinciale che da Cesiomaggiore porta alla frazione di Soranzen, per cercare il cane. È stata travolta da una donna di 67 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente che ha coinvoltoLucca: la bambina di 10di Cesiomaggiore (Belluno) investita sabato scorso vicino casa non ce l’ha fatta. Le sue condizioni sono apparse subito gravi dopo il trasporto d’urgenza alla clinica pediatrica universitaria di Padova. I medici hanno dichiarato la morte celebrale. È stato il papà Carlo, infermiere al centro trasfusionale di Feltre, a dare la notizia. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: la bambina pare fosse scesa in strada, lungo la provinciale che da Cesiomaggiore porta alla frazione di Soranzen, per cercare il cane. È stata travolta da una donna di 67 ...

Advertising

matteosalvinimi : Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini, la 16enne barbaramente uccisa e sepolta viva dal fidanzato - condannato a soli 1… - Avvenire_Nei : Indossava i jeans: uccisa a 17 anni dai familiari - fanpage : L'ultimo saluto a Petra, 10 anni, uccisa per un tragico errore da un'amica di famiglia che per lei era come una non… - Fester761 : RT @ANPIRomaPosti: #SettelaSteinbach, conosciuta come 'la ragazza con il copricapo',venne uccisa ad #Auschwitz il #31luglio 1944 insieme a… - ValerioMinnella : RT @ANPIRomaPosti: #SettelaSteinbach, conosciuta come 'la ragazza con il copricapo',venne uccisa ad #Auschwitz il #31luglio 1944 insieme a… -