Tutto esaurito per Bayern Monaco-Napoli: venduti i 10 mila biglietti disponibili (Di sabato 31 luglio 2021) Il Napoli si prepara ad affrontare i campioni di Germania del Bayern Monaco nella terza amichevole estiva. Per la sfida, che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, sono stati venduti tutti i 10 mila biglietti messi a disposizione dal club tedesco, come è stato annunciato sui canali ufficiali. La partita si svolgerà davanti ad un pubblico composto soltanto da persone vaccinate e sarà l'ultima amichevole per il Bayern Monaco in vista del primo impegno ufficiale venerdì prossimo in Coppa di Germania.

