Turismo | Covid incombe ancora | c’è ripresa ma con ‘luci e ombre’

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilsulle vacanze italiane tanto che ladelé tutta. A ritenere infatti “in alto mare” la ripartenza del settore sono gli analisti dell’Osservatorio Conf-Confcommercio e Sgw che analizzando i dati sulla fiducia dei viaggiatori italiani nel mese di luglio hanno registrato un’assenza di turisti stranieri, soprattutto per i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei in movimento per le vacanze. E non solo. Anche gli italiani sembrano riprogrammare al ribasso le loro ferie, posticipano le scelte ...

... mentre l'ufficio per la cultura e ilha annunciato la chiusura di tutti i siti turistici ... in Russia si sono registrati 6.265.873 di contagi e 158.563 morti per il- 19....da un'interlocuzione avuta con la Regione nel marzo 2021 quando era chiara la situazioneche ...interlocutore con noi luminaristi è stato il dottor Aldo Patruno (Direttore del dipartimento,...PUGLIA - "Il Covid come si sa ha dato un duro colpo al settore delle feste patronali e con esse anche al comparto dei luminaristi. Un indotto importante che ...Per l'Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Sgw, infatti se gli italiani pronti a partire sono 17 milioni, il 34% di questi, pari a 5,8 milioni, dichiara di ...