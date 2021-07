Trofeo “Berlusconi” | la Juventus dei giovani batte il Monza 2-1

Advertising

romeoagresti : I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a T… - juventusfc : I convocati per il Trofeo Luigi Berlusconi ?? #JuveMonza - monicabertini : Weekend al lavoro! Sono felicissima di trascorrere questo fine settimana con voi: stasera alle 20.30 vi aspetto su… - giusyoni : RT @mirco_official: La #Juventus si aggiudica il Trofeo Berlusconi battendo il #Monza per 2-1 con i gol di #Ranocchia e #Kulusevski. https:… - chicco288 : RT @juventusfans: La #Juventus vince la 25ª edizione del trofeo Luigi Berlusconi. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Berlusconi

All: Allegri C'è in palio un, ma non solo. Con il "Luigi", per la prima volta a Monza in 25 edizioni, viene dato il fischio d'inizio anche al secondo tentativo di rincorsa dei ...A pochi istanti dal fischio d'inizio della gara tra Monza e Juventus , valida per il, ha preso la parola il vice presidente della Juventus Pavel Nedved che, oltre a parlare del ...Il Trofeo Berlusconi va alla Juve: la squadra di Allegri batte 2-1 il Monza e vince la seconda amichevole dell'estate. I bianconeri segnano una rete per tempo, con Ranocchia che apre le marcature al 1 ...Primo gol con la maglia della Juventus per Filippo Ranocchia , 20 anni, nato e cresciuto calcisticamente nel Perugia . Il giovane perugino ...