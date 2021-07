Triathlon, Olimpiadi Tokyo: la Gran Bretagna vince la staffetta mista, Italia ottava (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia di Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti, Alice Betto e Delian Stateff chiude all’ottavo posto la prima staffetta mista del Triathlon della storia dei Giochi Olimpici, andata in scena a Tokyo: gli azzurri chiudono la prova a 2’42” dalla Gran Bretagna, che si aggiudica l’oro. Il quartetto britannico copre le quattro frazioni da 300 metri a nuoto, 6.8 km di ciclismo e 2.0 km di corsa in 1h23’41”, andando a precedere di 14? gli USA, alla medaglia d’argento, e di 23? la Francia, al bronzo. Più staccate tutte le altre formazioni. Ai piedi del podio i Paesi Bassi, a ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) L’di Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti, Alice Betto e Delian Stateff chiude all’ottavo posto la primadeldella storia dei Giochi Olimpici, andata in scena a: gli azzurri chiudono la prova a 2’42” dalla, che si aggiudica l’oro. Il quartetto britannico copre le quattro frazioni da 300 metri a nuoto, 6.8 km di ciclismo e 2.0 km di corsa in 1h23’41”, andando a precedere di 14? gli USA, alla medaglia d’argento, e di 23? la Francia, al bronzo. Più staccate tutte le altre formazioni. Ai piedi del podio i Paesi Bassi, a ...

