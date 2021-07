Trevisani lascia Sky! C'è l'annuncio social del telecronista (Di sabato 31 luglio 2021) Riccardo Trevisani non farà più parte della squadra di Sky Sport. Dopo l'addio di Marco Cattaneo e di Lele Adani, dalla prossima stagione gli abbonati dovranno dire addio a un altro volto storico e voce inconfondibile di Sky. L'annuncio è arrivato sul proprio profilo Instagram. L'esperto telecronista ha ringraziato tutta la squadra ed i colleghi, in particolare il suo compagno di viaggio Lele Adani. Ecco le sue parole: View this post on Instagram A post shared by Riccardo Trevisani (@riccardoTrevisani) Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Riccardonon farà più parte della squadra di Sky Sport. Dopo l'addio di Marco Cattaneo e di Lele Adani, dalla prossima stagione gli abbonati dovranno dire addio a un altro volto storico e voce inconfondibile di Sky. L'è arrivato sul proprio profilo Instagram. L'espertoha ringraziato tutta la squadra ed i colleghi, in particolare il suo compagno di viaggio Lele Adani. Ecco le sue parole: View this post on Instagram A post shared by Riccardo(@riccardo

Advertising

sportface2016 : Riccardo #Trevisani lascia #SkySport: '17 anni splendidi, non si può piacere a tutti' - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: Riccardo #Trevisani lascia #SkySport: '17 anni splendidi, non si può piacere a tutti' - GalantoMassimo : Dopo Lele Adani, va via anche Riccardo #Trevisani. #Sky @tvblogit - I_M__mensamente : e dopo #adani....anche #trevisani lascia #sky.....mhaaa.....!! - Enzolott : RT @zielulife2: Riccardo Trevisani ha appena annunciato che lascia Sky. -