Tre regioni a rischio zona gialla | cosa si può fare con il cambio di colore

(Di sabato 31 luglio 2021) Sempre più green pass per tutti, ma anche nuove restrizioni per chi dovesse passare in zona gialla. C’è il rischio, nel mese di agosto, almeno per tre regioni. L’ultimo decreto stabilisce che si passa in giallo con un’incidenza di 50 nuovi casi settimanali per 100 mila abitanti, l’area medica degli ospedali deve essere occupata al 15%, la terapia intensiva al 10.

Zona gialla, rischi in Sicilia, Sardegna e Lazio L'aumento dei contagi da Covid portarischiare la zona gialla dopo Ferragosto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta di Sicilia che ha una percentuale di ricoverati in area medica all'8% e in terapia ...