(Di sabato 31 luglio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione non ci sono sostanziali novità alindicato Regolare sul raccordo sulle consolari terminati i rallentamenti già segnalati sulla Pontina in direzione di Latina abbiamo bravi code sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni ricordiamo che alle 16 mezzi pesanti sono tornati a circolare domani domenica consueto dalle 7 alle 22 c’è un’intera rete via Nazionale sono i casi autorizzati dalla legge alla Gianicolense la polizia locale Ci segnano alla chiusura di via Federico Ozanam a causa della caduta di un albero sulla stradale la strada è chiusa tra via di Donna Olimpia e via Nadina ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - marketingpmi : RT @ilcaneesausto: @EnricoMichetti Anni di ricerche di urbanisti che ci spiegano che nelle città il nemico principale sono il traffico e le… - DiovmaeC : RT @claudiavalli85: Il progetto di @GRAB_Roma libera queste due aree dalle auto e crea ampi spazi pedonali. Leggo che @Italia_Nostra @Itali… - P3RF3C7N0W : @NIGXHTCHANGES lo sai com’è fatta roma col traffico -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...il tram elettrico - per funzionare al meglio e non rischiare di rimanere imbottigliato nel... Sicuramente in viale- dove il progetto dell'amministrazione per Campo Marzo prevede lo stop ...Dalle 6 di ieri mattina scorre più fluido ilautostradale nel tratto della A1 tra Firenze Sud e Incisa . Una buona notizia per i ...nei cinque chilometri di tracciato sia in direzioneche ...Ancora emergenza caldo e incendi in Sicilia. Secondo l'ultimo bollettino straordinario della Protezione civile regionale prosegue la condizione di allerta per rischio incendi e per ondata di calore di ...Il Gip del Tribunale di Roma, Massimo Marasca, ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico per il Pandolfo, accogliendo le richieste dei difensori ...