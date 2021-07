Torna il maltempo sull' Alta Marca | grandine e pioggia sferzano il territorio

(Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto annuncia per le prossime ore un aumento delle condizioni di instabilità con rovesci e temporali in prevalenzae ...

Una situzione diche ha già portato, nelle prime ore del pomeriggio, a piogge e grandinate tra Asolo, Crocetta del Montello, Borso e Pieve del Grappa Considerata l'entità dei fenomeni ...Musica in quotaa fare i conti con un'altra fase di. Le previsioni avverse costringono dunque gli organizzatori del festival ad annullare anche il concerto in programma domani , domenica 1 agosto, all'...Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento, lo stato di attenzione (allerta gialla) si riferisce alla rete ...MAROGGIA - Il maltempo annunciato già dagli scorsi giorni è arrivato, e con esso sono nuovamente tornati forti disagi al traffico. Sull'autostrada A2, all'altezza di Maroggia, le forte acquazzoni e le ...