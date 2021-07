Tokyo2020, un preservativo che vale il podio: ecco come l’australiana Jessica Fox ha riparato la sua canoa (video) (Di sabato 31 luglio 2021) Prima di cominciare la propria gara nello slalom K1, l’imbarcazione della canoista australiana Jessica Fox risultava danneggiata. Una miscela di carbonio, di prassi, è la soluzione ideale per risolvere il problema, ma Jessica Fox ha voluto fare di più, trovando l’illuminazione. Ha preso un preservativo – da un kit messo a disposizione dagli organizzatori dei Giochi, da usare al rientro a casa come propaganda contro l’Aids – e lo ha infilato sulla punta del suo kayak per avvolgere il composto di carbonio. La 27enne australiana ha testimoniato tutte le sue operazioni di salvataggio su TikTok, prima di scendere in acqua e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Prima di cominciare la propria gara nello slalom K1, l’imbarcazione della canoista australianaFox risultava danneggiata. Una miscela di carbonio, di prassi, è la soluzione ideale per risolvere il problema, maFox ha voluto fare di più, trovando l’illuminazione. Ha preso un– da un kit messo a disposizione dagli organizzatori dei Giochi, da usare al rientro a casapropaganda contro l’Aids – e lo ha infilato sulla punta del suo kayak per avvolgere il composto di carbonio. La 27enne australiana ha testimoniato tutte le sue operazioni di salvataggio su TikTok, prima di scendere in acqua e ...

