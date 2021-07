Tokyo: sciabola femminile a squadre, l'Italia chiude quarta (Di sabato 31 luglio 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia ha chiuso al quarto posto la prova a squadre di sciabola femminile. Nella finale per il terzo posto le azzurre (Irene Vecchi, Michela Battiston, Rossella Gregorio)... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Alle Olimpiadi di2020 l'ha chiuso al quarto posto la prova adi. Nella finale per il terzo posto le azzurre (Irene Vecchi, Michela Battiston, Rossella Gregorio)...

Advertising

Eurosport_IT : Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e… - Eurosport_IT : Le Azzurre, avanti di 10 stoccate, subiscono una rimonta che vale il 42-45 alla Corea. Sfuma il bronzo per la sciab… - Eurosport_IT : ?? ARGENTO PER SAMELE! ?? La prima medaglia azzurra da Tokyo ce la regala il foggiano nella sciabola: l'oro va ancor… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? @Federscherma a un passo dalla prima medaglia olimpica nella sciabola femminile a s… - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: Le Azzurre, avanti di 10 stoccate, subiscono una rimonta che vale il 42-45 alla Corea. Sfuma il bronzo per la sciabola fe… -