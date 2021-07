Tokyo Olimpiadi: la novarese Olivieri centra la semifinale nei 400 ostacoli (Di sabato 31 luglio 2021) Eguagliato il record personale e semifinale conquistata. Ottima prova per la novarese Linda Olivieri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta cresciuta nel Team Atletito Mercurio, inserita nella seconda ... Leggi su novaratoday (Di sabato 31 luglio 2021) Eguagliato il record personale econquistata. Ottima prova per laLindaalledi2020. L'atleta cresciuta nel Team Atletito Mercurio, inserita nella seconda ...

