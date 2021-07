(Di sabato 31 luglio 2021) Una serie di granvolteparle asimmetriche, poi il volo e l'atterraggio quasi a corpo, come in un salto nel vuoto, con una pesante caduta sui materassi accompagnata da un urlo. La scena ...

Advertising

Eurosport_IT : 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? E… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - ENHYPEN_ITALIA_ : Ecco un’altra prospettiva mentre FEVER era riprodotta durante la partita dì pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020!… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: 'ecco i twisties', Biles vola a peso morto alle parallele: (ANSA) - ROMA, 31 LUG - Una seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo ecco

IL GIORNO

... gli attimi di blackout mentali che rendono pericolosi i suoi esercizi, e hanno spinto la stella statunitense a fare un passo indietro nelle competizioni di ginnastica artistica ai Giochi. "A ...... gli attimi di blackout mentali che rendono pericolosi i suoi esercizi, e hanno spinto la stella statunitense a fare un passo indietro nelle competizioni di ginnastica artistica ai Giochi. "A ...Una serie di granvolte alle parallele asimmetriche, poi il volo e l'atterraggio quasi a corpo morto, come in un salto nel vuoto, con una pesante caduta sui materassi accompagnata da un urlo. La scena ...ROMA, 31 LUG - Una serie di granvolte alle parallele asimmetriche, poi il volo e l'atterraggio quasi a corpo morto, come in un salto nel vuoto, con una pesante caduta sui materassi accompagnata da un ...