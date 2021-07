Tokyo 2020, Volley femminile: eliminata la Cina campione in carica, oggi la sfida all’Italia (Di sabato 31 luglio 2021) Si è concretizzata questa mattina la più grande sorpresa del torneo olimpico di Volley femminile di Tokyo 2020: la Cina, campione in carica e grande favorita della vigilia, è già fuori dai giochi ancora prima di disputare la partita di oggi contro l’Italia. Anche in caso di doppia vittoria per 3-0 (contro le azzurre e gli USA) le asiatiche potrebbero soltanto raggiungere la Turchia, che oggi ha battuto nettamente l’Argentina per 3-0, ma sarebbe sempre in svantaggio nel quoziente set. Una clamorosa debacle che rimescola le carte in ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Si è concretizzata questa mattina la più grande sorpresa del torneo olimpico didi: laine grande favorita della vigilia, è già fuori dai giochi ancora prima di disputare la partita dicontro l’Italia. Anche in caso di doppia vittoria per 3-0 (contro le azzurre e gli USA) le asiatiche potrebbero soltanto raggiungere la Turchia, cheha battuto nettamente l’Argentina per 3-0, ma sarebbe sempre in svantaggio nel quoziente set. Una clamorosa debacle che rimescola le carte in ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - ninda1952 : RT @RaiNews: Nuova medaglia #Tokyo2020 #Swimming - massimo2901 : Crederci sempre. -