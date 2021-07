Tokyo 2020, Vela Medal Race: Maggetti chiude quarta, Camboni quinto dopo una penalità (Di sabato 31 luglio 2021) Mattia Camboni chiude al quinto posto la Medal Race dell’RS:X maschile del torneo di Vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, medaglia d’oro per l’olandese Kiran Badloe, argento al francese Thomas Goyard e bronzo al cinese Kun Bi. In campo femminile, invece, Marta Maggetti termina in quarta posizione, con l’oro che finisce al collo della cinese Yunxiu Lu, l’argento alla francese Charline Picon e il bronzo alla britannica Emma Wilson. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Mattiaalposto ladell’RS:X maschile del torneo diai Giochi Olimpici di, medaglia d’oro per l’olandese Kiran Badloe, argento al francese Thomas Goyard e bronzo al cinese Kun Bi. In campo femminile, invece, Martatermina inposizione, con l’oro che finisce al collo della cinese Yunxiu Lu, l’argento alla francese Charline Picon e il bronzo alla britannica Emma Wilson. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL PROGRAMMA ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Francy___W : RT @RaiSport: Il #CIO accoglie la del richiesta #CONI: bronzo 4 senza anche a #Rosetti ?? #canottaggio #italiateam #Tokyo2020 #GiochiOlimpi… - Lodamarco1 : RT @repubblica: Olimpiadi,canottaggio: il Cio dice si' al bronzo del quattro senza anche a Rosetti risultato positivo la mattina della gara… -