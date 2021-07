Tokyo 2020 vela, Camboni: “È un incubo. Dura pensare di ricominciare da capo” (Di sabato 31 luglio 2021) “Ieri ero più agitato, stanotte ho dormito molto bene e stamattina ero pronto. Ieri avevamo fatto una bella giornata, eravamo usciti in acqua con Marta e avevamo provato, tra l’altro, proprio le partenze. Stavo bene, andava tutto bene, il vento era quello giusto, mi sentivo veloce, non temo nessuno in queste condizioni”. Così Mattia Camboni comincia il suo racconto dell’avvicinamento alla medal race dell’RS:X maschile di vela a Tokyo 2020. Una gara beffarda, in cui l’Azzurro ha chiuso quinto dopo una penalità per partenza anticipata. Camboni racconta quei momenti: “Non pensavo di aver forzato così tanto la ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Ieri ero più agitato, stanotte ho dormito molto bene e stamattina ero pronto. Ieri avevamo fatto una bella giornata, eravamo usciti in acqua con Marta e avevamo provato, tra l’altro, proprio le partenze. Stavo bene, andava tutto bene, il vento era quello giusto, mi sentivo veloce, non temo nessuno in queste condizioni”. Così Mattiacomincia il suo racconto dell’avvicinamento alla medal race dell’RS:X maschile di. Una gara beffarda, in cui l’Azzurro ha chiuso quinto dopo una penalità per partenza anticipata.racconta quei momenti: “Non pensavo di aver forzato così tanto la ...

