Tokyo 2020 tiro con l'arco, ct Bisiani: "Soddisfatti per la medaglia d'argento, frutto del grande lavoro" (Di sabato 31 luglio 2021) "Tutti gli atleti di alto livello puntano al podio, la tensione era palpabile ma è anche quella cosa che ti aiuta a stare molto attento. Se la gestisci bene arrivi fino in fondo e Mauro lo ha fatto". Queste le parole del coach della Nazionale Olimpica maschile di tiro con l'arco Matteo Bisiani dopo la medaglia d'argento conquistata da Mauro Nespoli. "A chi dice che abbiamo perso l'oro, io dico che ogni medaglia viene vinta con grande lavoro ed estrema soddisfazione" ha continuato. SportFace.

