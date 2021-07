Tokyo 2020 | tiro con l’arco | Boari | “Felice per la medaglia | percorso sereno ai Giochi”

(Di sabato 31 luglio 2021) “Io sonoche questa cosa sia saltata fuori, ma spero che non sia un copia e incolla di Rio dopo il titolo delle ‘cicciottelle‘; purtroppo è passato in disparte l’effettivo risultato che l’Italia aveva portato a casa. Quindi adesso c’è anche questa cosa, sono felicissima di come sia andata. Le mie compagne di squadra a mia insaputa hanno contattato la mia ragazza Sanne, è stato veramente emozionante, ma questa volta ho laal collo ed è questa la notizia. Spero che tutti possano affrontare questocome me, con grande serenità“. Queste sono le dichiarazioni di Lucillapresso Casa Italia, bronzo ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - MontiFrancy82 : SPECIALE GIOCHI #Tokyo2020 – #AntoninoPizzolato ha vinto un bellissimo bronzo nel sollevamento pesi categoria 81 kg… - infoitsport : Tokyo 2020, Nespoli argento di tiro con l’arco: «Ripaga di tutti i sacrifici fatti in 24 anni» -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... oro a Pechino e a Londra, bronzo a Rio dove fu capace di salire sul podio nonostante i problemi alle dita di un piede (cosa non certo da poco per una velocista), e adesso argento a. Sarà molto ...Solleva pesi il siciliano, e ane alza meno solo di due altri concorrenti. Arriva fino a 200kg complessivi tra strappo e slancio nella - 81kg, e dopo una gara in seconda posizione alla ...Mauro Nespoli ha conquistato la medaglia d’argento nel tiro con l’arco a Tokyo 2020, arrendendosi al turco Mete Gazoz in una finale conclusasi con il punteggio di 6 a 4. IL VI ...Grande serata azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo. La ribalta è soprattutto - ma non solo - di Marcell Jacobs, che splende in pista segnando, nelle batterie dei 100, un 9.94 che ...