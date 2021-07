Tokyo 2020, tiro a volo: Italia eliminata nel trap misto, San Marino si gioca l’oro (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una delusione dal tiro a volo Italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020, forse la più cocente perchè arriva in una gara molto attesa per i nostri colori. Jessica Rossi e Mauro de Filippis sono stati eliminati nelle qualificazioni del trap mixed team, evento a coppie miste che fa il suo esordio ai Giochi. L’obiettivo era rientrare tra le prime quattro nazioni, ma arriva addirittura un dodicesimo posto: San Marino invece scrive ancora la storia, con Perilli e Berti primi in qualifica e quindi in finale per l’oro contro gli spagnoli Galvez/Fernandez. A ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una delusione dalno alle Olimpiadi di, forse la più cocente perchè arriva in una gara molto attesa per i nostri colori. Jessica Rossi e Mauro de Filippis sono stati eliminati nelle qualificazioni delmixed team, evento a coppie miste che fa il suo esordio ai Giochi. L’obiettivo era rientrare tra le prime quattro nazioni, ma arriva addirittura un dodicesimo posto: Saninvece scrive ancora la storia, con Perilli e Berti primi in qualifica e quindi in finale percontro gli spagnoli Galvez/Fernandez. A ...

