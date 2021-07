Tokyo 2020, tennis. Novak Djokovic lancia la racchetta negli spalti (VIDEO) (Di sabato 31 luglio 2021) Non è passato inosservato il gesto di Novak Djokovic, impegnato nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro Pablo Carreno Busta. Il tennista serbo ha infatti lanciato la racchetta sugli spalti al termine di uno scambio perso. Fortunatamente non è successo nulla di grave vista l’assenza di spettatori, ma comunque resta una reazione decisamente esagerata. Curiosamente, era proprio lo spagnolo Carreno l’avversario di Djokovic a Flushing Meadows, quando il serbo fu squalificato per aver colpito la giudice di linea con una ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Non è passato inosservato il gesto di, impegnato nella finale per il bronzo alle Olimpiadi dicontro Pablo Carreno Busta. Ilta serbo ha infattito lasuglial termine di uno scambio perso. Fortunatamente non è successo nulla di grave vista l’assenza di spettatori, ma comunque resta una reazione decisamente esagerata. Curiosamente, era proprio lo spagnolo Carreno l’avversario dia Flushing Meadows, quando il serbo fu squalificato per aver colpito la giudice di linea con una ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - zazoomblog : Tiro a segno Olimpiadi Tokyo 2020: la svizzera Nina Christen vince l’oro nella 3 posizioni donne - #segno… - paoloangeloRF : Tokyo 2020, Nespoli sfiora l'impresa: argento nel tiro con l’arco - La Stampa #tokyo2020 #archery -