Tokyo 2020, tennis. Djokovic si ritira dal misto e chiude i Giochi senza medaglie (Di sabato 31 luglio 2021) Non potevano concludersi in maniera peggiore le Olimpiadi di Tokyo 2020 per Novak Djokovic. Il tennista serbo lascerà infatti il Giappone senza neppure una medaglia. La giornata già non aveva preso una bella piega quando Pablo Carreno Busta lo aveva battuto in tre set nella finale per il bronzo. Come se non bastasse, il numero uno al mondo non avrà la possibilità di riscattarsi nel doppio misto insieme a Nina Stojanovic. La coppia ha infatti dato forfait per la finale per il terzo posto. Il motivo? "Infortunio alla spalla destra" per Nole. Bronzo dunque all'Australia, con Ashleigh Barty e ...

