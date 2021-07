Tokyo 2020, tennis: Djokovic giù dal podio, bronzo a Carreno Busta (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Il numero uno del tennis Novak Djokovic vede sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista serbo, molto nervoso nella finalina per il bronzo, è stato battuto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta per 6-4, 6-7, 6-3. Djokovic avrà modo di rifarsi nella finale per il bronzo nel doppio misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Il numero uno delNovakvede sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di. Ilta serbo, molto nervoso nella finalina per il, è stato battuto dallo spagnolo Pabloper 6-4, 6-7, 6-3.avrà modo di rifarsi nella finale per ilnel doppio misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - Affaritaliani : Quadarella, Nespoli, Pizzolato e Testa: pioggia di medaglie per l'Italia, ma.. - TV7Benevento : Tokyo 2020, tennis: Djokovic giù dal podio, bronzo a Carreno Busta... -