Tokyo 2020, tennis: Djokovic giù dal podio, bronzo a Carreno Busta (Di sabato 31 luglio 2021) Il numero uno del tennis Novak Djokovic vede sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista serbo, molto nervoso nella finalina per il bronzo, è stato battuto dallo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Il numero uno delNovakvede sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di. Ilta serbo, molto nervoso nella finalina per il, è stato battuto dallo ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - news_mondo_h24 : Chi è Mauro Nespoli, argento a Tokyo 2020 nel tiro con l’arco - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: FANTASTICO MAURO! ?? Nespoli conquista la terza medaglia olimpica della sua carriera, la prima individuale: argento per l… -