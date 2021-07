Tokyo 2020, Scherma: domani ultima giornata, il fioretto maschile chiude il programma (Di sabato 31 luglio 2021) domani è in programma l’ultima giornata di gare per quanto riguarda la Scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020. L’ultima prova sarà quella del fioretto maschile, con l’Italia protagonista sulle pedane della venue Makuhari Messe Hall B: in scena, alle ore 10.45 locali (3.45 italiane) il quartetto composto dall’argento individuale Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Si parte dai quarti di finale contro il Giappone: il vincitore di questa sfida se la vedrà contro chi la spunterà fra Egitto e Francia. ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)è inl’di gare per quanto riguarda laall’Olimpiade di. L’prova sarà quella del, con l’Italia protagonista sulle pedane della venue Makuhari Messe Hall B: in scena, alle ore 10.45 locali (3.45 italiane) il quartetto composto dall’argento individuale Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Si parte dai quarti di finale contro il Giappone: il vincitore di questa sfida se la vedrà contro chi la spunterà fra Egitto e Francia. ...

