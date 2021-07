Tokyo 2020, Pera: “Chiedo scusa a tutto il tiro a volo italiano. Ci aspettano riflessioni” (Di sabato 31 luglio 2021) La campagna del tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo si è chiusa lontano dal podio: nella gara mista del trap, infatti, Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno chiuso dodicesimi con 141/150. Primo posto per gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez, argento storico per San Marino con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, gli Stati Uniti infine hanno chiuso il podio con Madelynn Ann Bernau e Brian Barrows. “La delusione è grande. Non siamo questo – ha commentato il direttore tecnico Albano Pera -. Mai mi sarei immaginato un risultato del genere, anche alla luce dei risultati conseguiti nell’avvicinamento. E’ andata ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) La campagna delalle Olimpiadi disi è chiusa lontano dal podio: nella gara mista del trap, infatti, Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno chiuso dodicesimi con 141/150. Primo posto per gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez, argento storico per San Marino con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, gli Stati Uniti infine hanno chiuso il podio con Madelynn Ann Bernau e Brian Barrows. “La delusione è grande. Non siamo questo – ha commentato il direttore tecnico Albano-. Mai mi sarei immaginato un risultato del genere, anche alla luce dei risultati conseguiti nell’avvicinamento. E’ andata ...

