Tokyo 2020, Osakue nella storia italiana: “Ho ancora i brividi, mia madre starà piangendo” (Di sabato 31 luglio 2021) “Ho ancora i brividi”. Daisy Osakue ha riscritto la storia italiana del lancio del disco femminile, l’azzurra infatti ha eguagliato il record italiano (63.66) che resisteva da ben 25 anni (Agnese Maffeis nel 1996). Con questa misura Osakue è riuscita ad entrare nella finale delle Olimpiadi di Tokyo con la quinta misura: “Sono andata in quel lancio dicendomi ‘o la va o la spacca’, o si rompe la gabbia o mi rompevo qualcosa io – ha scherzato ai microfoni di Raisport – Ho urlato come un’oca, non ho più voce. La stagione non era cominciata bene e adesso sono ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Ho”. Daisyha riscritto ladel lancio del disco femminile, l’azzurra infatti ha eguagliato il record italiano (63.66) che resisteva da ben 25 anni (Agnese Maffeis nel 1996). Con questa misuraè riuscita ad entrarefinale delle Olimpiadi dicon la quinta misura: “Sono andata in quel lancio dicendomi ‘o la va o la spacca’, o si rompe la gabbia o mi rompevo qualcosa io – ha scherzato ai microfoni di Raisport – Ho urlato come un’oca, non ho più voce. La stagione non era cominciata bene e adesso sono ...

