Tokyo 2020, Osakue in finale nel disco: eguaglia il record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) Daisy Osakue è in finale nel lancio del disco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha eguagliato il record italiano, lo storico 63,66 stabilito nel giugno del 1996 da Agnese Maffeis. La misura vale alla piemontese il quinto posto assoluto nella lista delle qualificate, guidata dalla statunitense Allman (66,42). Appuntamento con la finale lunedì alle 13 italiane (le 20 giapponesi). “Sono entrata in pedana dicendo: o la va o la spacca. Mi ripetevo: Daisy devi lanciare, mena, con la cazzimma, senza stare a guardare la tecnica…Però non ... Leggi su funweek (Di sabato 31 luglio 2021) Daisyè innel lancio delalle Olimpiadi di. L’azzurra hato il, lo storico 63,66 stabilito nel giugno del 1996 da Agnese Maffeis. La misura vale alla piemontese il quinto posto assoluto nella lista delle qualificate, guidata dalla statunitense Allman (66,42). Appuntamento con lalunedì alle 13 italiane (le 20 giapponesi). “Sono entrata in pedana dicendo: o la va o la spacca. Mi ripetevo: Daisy devi lanciare, mena, con la cazzimma, senza stare a guardare la tecnica…Però non ...

