Tokyo 2020, nuoto: Quadarella bronzo negli 800, record mondiale Dressel (Di sabato 31 luglio 2021) Simona Quadarella è medaglia di bronzo negli 800m alle Olimpiadi di Tokyo2020. Gara in rimonta per la romana, che col cuore e la testa si risolleva dopo la controprestazione nei 1500 e sale sul gradino più alto del podio. Quadarella non si fa trascinare in avvio e recupera nei secondi 400, superando la statunitense Katie Grimes (8:19.38) e agguantando il bronzo. Gli Stati Uniti festeggiano comunque la medaglia d’oro grazie alla solita Katie Ledecky (8:12.57). Argento per l’australiana Ariarne Titmus, che in 8:13.83 sigla il nuovo record ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Simonaè medaglia di800m alle Olimpiadi di. Gara in rimonta per la romana, che col cuore e la testa si risolleva dopo la controprestazione nei 1500 e sale sul gradino più alto del podio.non si fa trascinare in avvio e recupera nei secondi 400, superando la statunitense Katie Grimes (8:19.38) e agguantando il. Gli Stati Uniti festeggiano comunque la medaglia d’oro grazie alla solita Katie Ledecky (8:12.57). Argento per l’australiana Ariarne Titmus, che in 8:13.83 sigla il nuovo...

