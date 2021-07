Tokyo 2020, nuoto: Italia quarta nella staffetta mista mista. Pellegrini: “Meglio di così non potevamo” (Di sabato 31 luglio 2021) La staffetta mista mista Italiana ha chiuso la finale al quarto posto, un piazzamento che lascia un po’ di amaro in bocca. I frazionisti azzurri però si dicono soddisfatti ai microfoni di RaiDue: “Meglio di così non potevamo fare – ha commentato Federica Pellegrini – Io non nuotavo questo tempo da tanto tempo, sono contenta perchè per le staffette Italiane ci sono sempre stata e in questi ultimi mesi sono stata anche capitano di una squadra davvero fortissima.” A ringraziare la “Divina” è anche la ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Lana ha chiuso la finale al quarto posto, un piazzamento che lascia un po’ di amaro in bocca. I frazionisti azzurri però si dicono soddisfatti ai microfoni di RaiDue: “dinonfare – ha commentato Federica– Io non nuotavo questo tempo da tanto tempo, sono contenta perchè per le staffettene ci sono sempre stata e in questi ultimi mesi sono stata anche capitano di una squadra davvero fortissima.” A ringraziare la “Divina” è anche la ...

