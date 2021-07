Tokyo 2020, l’atletica azzurra sogna: Jacobs vola, avanzano Tortu e Randazzo (Di sabato 31 luglio 2021) Un lampo, ad illuminare lo stadio nazionale. L’attesa a Tokyo 2020 finisce nel miglior modo possibile. Marcell Jacobs è scatenato nella batteria olimpica dei 100 metri. Stampa un sensazionale 9.94, lima un centesimo al suo record italiano (realizzato a Savona il 13 maggio di quest’anno) e apre scenari finora solo sognati. Un’azione regale, potente, ma allo stesso tempo reattiva, con piedi che esplodono sul terreno, ed una parte conclusiva priva di particolari ansie o tensioni, rilassata, praticamente in folle. Ma che Jacobs si è visto, nella sera di Tokyo! Un razzo, complimentato nel dopo ... Leggi su funweek (Di sabato 31 luglio 2021) Un lampo, ad illuminare lo stadio nazionale. L’attesa afinisce nel miglior modo possibile. Marcellè scatenato nella batteria olimpica dei 100 metri. Stampa un sensazionale 9.94, lima un centesimo al suo record italiano (realizzato a Savona il 13 maggio di quest’anno) e apre scenari finora soloti. Un’azione regale, potente, ma allo stesso tempo reattiva, con piedi che esplodono sul terreno, ed una parte conclusiva priva di particolari ansie o tensioni, rilassata, praticamente in folle. Ma chesi è visto, nella sera di! Un razzo, complimentato nel dopo ...

