Tokyo 2020, Jacobs vola nei 100 metri: 9"94, record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha vinto la sua batteria con il tempo di 9"94, limando di un ulteriore centesimo il record italiano che aveva fatto registrare a Savona lo scorso maggio. Nella lista all time degli azzurri, Jacobs precede Filippo Tortu (9"99) e Pietro Mennea (10"01). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

