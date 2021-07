Tokyo 2020, Irma Testa fa la storia: prima pugile italiana a vincere una medaglia olimpica (Di sabato 31 luglio 2021) "Negli ultimi anni ho cercato di non lasciare nulla al caso e penso di aver fatto quasi tutto in modo perfetto. Questa medaglia ha un grande significato, è frutto di anni di lavoro e di sacrifici". ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) "Negli ultimi anni ho cercato di non lasciare nulla al caso e penso di aver fatto quasi tutto in modo perfetto. Questaha un grande significato, è frutto di anni di lavoro e di sacrifici". ...

